ОІ-2024: Олександр Хижняк вийшов у фінал змагань у боксі

На Олімпійських Іграх закінчилися боксерські поєдинки 1/2 фіналу вагової категорії до 80 кг серед чоловіків.

В одному з них на ринг вийшли 29-річний український боксер Олександр Хижняк та дворазовий олімпійський чемпіон, 31-річний боксер із Куби Арлен Лопес.

Хижняк зі старту першої 3-хвилинки атакував кубинця та продовжив пресингувати до завершення раунду. Лопес завдавав разючих контратак і виграв перший раунд — схилив на свій бік чотирьох суддів із п’яти.

Другий раунд за записками арбітрів завершився на користь Хижняка — три судді зарахували перемогу Олександру, що залишався активнішим з двох боксерів у ринзі.

У заключному раунді всі п’ятеро суддів порахували на користь Хижняка.

У фіналі, 7 серпня, Хижняк боксуватиме за “золото” із чемпіоном світу 2023 року в напівважкому дивізіоні Нурбеком Оралбаєм з Казахстану.