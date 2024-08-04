Спорт

ОІ-2024: Олександр Хижняк вийшов у фінал змагань у боксі
4 Серпня 2024 19:05
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олімпіада
Рефері Мухаммад Похан піднімає руку Олександра Хижняка, щоб оголосити переможця півфінального поєдинку у ваговій категорії до 80 кг проти Арлена Лопеса Кардони з Куби. 4 серпня 2024 року Париж / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

На Олімпійських Іграх закінчилися боксерські поєдинки 1/2 фіналу вагової категорії до 80 кг серед чоловіків.

В одному з них на ринг вийшли 29-річний український боксер Олександр Хижняк та дворазовий олімпійський чемпіон, 31-річний боксер із Куби Арлен Лопес.

Хижняк зі старту першої 3-хвилинки атакував кубинця та продовжив пресингувати до завершення раунду. Лопес завдавав разючих контратак і виграв перший раунд — схилив на свій бік чотирьох суддів із п’яти.

Другий раунд за записками арбітрів завершився на користь Хижняка — три судді зарахували перемогу Олександру, що залишався активнішим з двох боксерів у ринзі.

У заключному раунді всі п’ятеро суддів порахували на користь Хижняка.

У фіналі, 7 серпня, Хижняк боксуватиме за “золото” із чемпіоном світу 2023 року в напівважкому дивізіоні Нурбеком Оралбаєм з Казахстану.


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