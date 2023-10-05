Суспільство

Оголошено лауреата Нобелівської премії-2023 з літератури

5 Жовтня 2023 14:07
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нобелівська премія

Нобелівський комітет сьогодні, 5 жовтня оголосив лауреата премії у галузі літератури. Ним став норвезький письменник Йону Фоссе “за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне”.

Минулого 2022 року переможницею стала французька письменниця Анні Ерно. ЇЇ нагородили із формулюванням “за сміливість і професійну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам’яті”.


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