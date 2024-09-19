Офіс президента підтвердив майбутні зустрічі Зеленського з Байденом, Гарріс та Трампом

Наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки, повідомляє Офіс президента України.

“Президент України серед іншого виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій”, – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський проведе зустріч із президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому План перемоги.

“Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи”, – додали в ОП.

Президент України також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом.