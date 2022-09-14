Політика

Офіс генпрокурора: російських вчителів не затримували на звільнених територіях

14 Вересня 2022 10:16
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Вчителів, які приїхали з Росії навчати дітей на окупованих територіях за російськими програмами, не затримували на Харківщині, заявив начальник департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Юрій Білоусов, в ефірі національного телебачення.

Про те, що російських вчителів, які залишилися на звільнених ЗСУ територіях Харківської області, затримали, писали багато українських ЗМІ. Віце-прем’єр України Ірина Верещук говорила, що їм загрожує до 12 років ув’язнення за статтею про порушення законів та звичаїв війни. І на такий самий термін можуть посадити й українських вчителів, які погодились викладати дітям за російською програмою.

Ці повідомлення відразу почали заперечувати офіційні російські особи. Міністр освіти Кравцов наполягав, що вчителі встигли виїхати на територію Росії, а у підконтрольної Росії “адміністрації” Харківської області заявляли, що російські вчителі і не приїжджали.

Напередодні глава СК РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу через затримання вчителів, які викладали в Україні за російською програмою. Однак і з його заяви не було зрозуміло, чи були такі затримання насправді.

Радник офісу президента України Олексій Арестович заявив напередодні, що поширення інформації про кримінальне переслідування викладачів, які співпрацюють з окупаційними силами, має бути застереженням тим, хто поки що тільки роздумує про це.


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