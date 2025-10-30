Коли йдеться про вибір системи очищення води, багато хто починає шукати відгуки про Softis на форумах чи в соцмережах. Але найпростіший і надійний спосіб перевірити, що ти купуєш оригінальний товар, – зайти на офіційний сайт Softis. Саме там можна побачити повний каталог, гарантії, сервіс і контакти. Ми поговорили з менеджером компанії Softis Україна Дмитром Коваленком, щоб дізнатися, чому це справді важливо.

Чому взагалі варто купувати на офіційних ресурсах?

Журналіст: Дмитре, часто люди шукають «де дешевше». Чому ви наполягаєте саме на офіційних покупках?

Дмитро Коваленко: Бо дешевше не завжди означає краще. Ми стикаємось із випадками, коли люди купували «нібито Softis» на сторонніх сайтах, а потім дзвонили нам: «Фільтр не працює, допоможіть». Виявлялось – підробка без гарантії. На офіційному сайті клієнт отримує справжній товар, офіційну інструкцію й можливість звернутися за сервісом.

Які гарантії отримує клієнт?

Автор уточнює: От купив я систему на softis.ua. Що я маю?

Менеджер: По-перше, офіційну гарантію виробника. По-друге, підтримку сервісного центру: якщо щось не так – ми реально приїдемо і допоможемо. По-третє, доступ до оригінальних комплектуючих. Бо навіть картриджі від різних виробників відрізняються, і якщо поставити «ноунейм», система може зламатися.

Відгуки користувачів

Інтерв’юер: Відгуки про Softis зараз активно обговорюють. Це допомагає чи заважає?

Експерт усміхається: І те, й інше. З одного боку, позитивні відгуки – це мотивація для нас. З іншого, трапляються перебільшені скарги: хтось забув замінити картридж рік і пише, що «фільтр поганий». Але чесно, більшість відгуків адекватні. Люди пишуть, що вода змінилася на смак, зник накип у чайнику. Це – найкраща реклама.

Чим ще відрізняється офіційний сайт?

Ми поцікавились: Чи є різниця між сайтом і магазинами-посередниками?

Дмитро Коваленко: Так. По-перше, на softis.ua завжди актуальні моделі та ціни. По-друге, там є консультація в онлайн-чаті. По-третє, акції. Буває, що ми додаємо безкоштовний картридж до системи, і це можна побачити лише на офіційному сайті.

Типові помилки покупців

Автор питає: Які помилки найчастіше роблять люди?

Менеджер по продажам: Найбільша – купують «наосліп», бо хтось порадив у чаті. Або беруть дешевший аналог. Потім розчаровуються і все одно приходять до нас. Я завжди кажу: краще один раз взяти перевірене рішення з гарантією, ніж двічі платити за ремонт і нерви.

Висновок

Офіційний сайт Softis – це не просто ще один інтернет-магазин. Це гарантія того, що ви отримаєте оригінальний фільтр, підтримку сервісу й чесну інформацію. А відгуки про Softis лише підтверджують: українські родини цінують якість і надійність