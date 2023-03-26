Один загиблий, зруновані будинки: ситуація на Харківщині 26 березня

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під вогнем окупантів перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста і села.

Через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки, повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок танкового обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчі споруди, ще 2 будинки пошкоджено.

Вчора в с. Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 70 років. Від отриманих травм, на жаль, загинув.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 4,5 га території та знешкодили 149 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення наші захисники дають відсіч усім спробам ворога покращити своє тактичне становище. Окупанти несуть втрати. Віримо в ЗСУ та всебічно підтримуємо наших бійців. Україна переможе!”, – написав Синєгебов.