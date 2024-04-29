Суспільство

Один із загиблих у Німеччині українців був бійцем 81-ї ОАеМБр

29 Квітня 2024 20:33
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німеччина, вбивство
Військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України, якого вбили у Німеччині / Фото Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у німецькому Мурнау 27 квітня.
Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у Німеччині у місті Мурнау. Ним є наш побратим – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України», – йдеться у повідомленні.

У 2023-му році він був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

27 квітня десантник помер від ножових поранень. Поранень йому завдав громадянин Росії. Підозрюваного у нападі затримали німецькі правоохоронні органи.

Командування приносить щирі співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця.

З етичних міркувань його ім’я не оголошується.

Як повідомлялося, у німецькій Баварії 57-річний житель ФРН російського походження вбив ножем двох українців – 36 і 23 років. Пізніше МЗС України уточнило, що загиблі є військовими, які проходили в Німеччині реабілітацію після поранень.

Підозрюваний Юрій Ж. затриманий, слідчий суддя видав ордер на його арешт за підозрою у подвійному вбивстві. Ведеться слідство. Про мотиви злочину поки не повідомляється. Прокуратура наразі не схильна говорити про те, що він може бути пов’язаний з війною, яку Росія веде проти України. Окрім того, міністр внутрішніх справ Баварії Йоахіма Геррманна заявив, що “алкоголь також міг зіграти свою роль” у цій справі та послався на якихось свідків, які начебто раніше вже бачили трьох чоловіків разом.


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