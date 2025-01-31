Одна людина загинула та 18 поранено: поліція показала руїни після обстрілів Донеччини за добу

Протягом доби під вогнем були 14 населених пунктів Донецької області. Поліцейські зафіксували 3784 ворожі удари по лінії фронту та будинках цивільних. Одна людина загинула, 18 зазнали поранень, зокрема двоє дітей.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Окупанти завдавали ударів по містах Білицьке, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Родинське, Торецьк, селищі Дробишеве, селах Білокузьминівка, Гришине, Іванопілля, Комар, Тихонівка, Федорівка.

Руйнувань зазнали 89 цивільних об’єктів, з них 83 житлових будинки.

Іванопілля росіяни накрили з артилерії – загинув мирний житель, пошкоджено 10 приватних будинків.

Краматорськ ворог атакував з РСЗВ “Торнадо-С” з осколково-фугасним снарядом. За уточненими даними, поранено 11 людей, з них двоє дітей, 7 та 8 років. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків.

По Покровську окупанти вдарили бомбою ФАБ-250 та дронами – п’ятеро громадян дістали поранення, пошкоджено дев’ять приватних будинків, евакуаційний та цивільний автомобілі.

На Білицьке росіяни скинули фугасну бомбу потужністю 500 кг – травмовано двох мешканців, пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та адмінбудівлю.

Костянтинівка зазнала ударів двома бомбами ФАБ-250, БпЛА, артилерією, пошкоджено шість приватних будинків.

У Тихонівці Краматорського району внаслідок влучання авіабомби УМПБ Д-30СН пошкоджено вісім будинків приватних домогосподарств. По селу Комар внаслідок влучання авіабомби пошкоджено 31 приватний будинок.

У Лимані зазнали руйнація два приватні будинки, в Білокузьминівці – шість, у Федорівці – один.