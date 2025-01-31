Суспільство

Одна людина загинула та 18 поранено: поліція показала руїни після обстрілів Донеччини за добу
31 Січня 2025 12:00
Росіяни завдали ударів по Донеччині, є жерстви / Фото: Нацполіція
Росіяни завдали ударів по Донеччині, є жерстви / Фото: Нацполіція

Протягом доби під вогнем були 14 населених пунктів Донецької області. Поліцейські зафіксували 3784 ворожі удари по лінії фронту та будинках цивільних. Одна людина загинула, 18 зазнали поранень, зокрема двоє дітей.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Окупанти завдавали ударів по містах Білицьке, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Родинське, Торецьк, селищі Дробишеве, селах Білокузьминівка, Гришине, Іванопілля, Комар, Тихонівка, Федорівка.

Руйнувань зазнали 89 цивільних об’єктів, з них 83 житлових будинки.

Іванопілля росіяни накрили з артилерії – загинув мирний житель, пошкоджено 10 приватних будинків.

Краматорськ ворог атакував з РСЗВ “Торнадо-С” з осколково-фугасним снарядом. За уточненими даними, поранено 11 людей, з них двоє дітей, 7 та 8 років. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків.

По Покровську окупанти вдарили бомбою ФАБ-250 та дронами – п’ятеро громадян дістали поранення, пошкоджено дев’ять приватних будинків, евакуаційний та цивільний автомобілі.

На Білицьке росіяни скинули фугасну бомбу потужністю 500 кг – травмовано двох мешканців, пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та адмінбудівлю.

Костянтинівка зазнала ударів двома бомбами ФАБ-250, БпЛА, артилерією, пошкоджено шість приватних будинків.

У Тихонівці Краматорського району внаслідок влучання авіабомби УМПБ Д-30СН пошкоджено вісім будинків приватних домогосподарств. По селу Комар внаслідок влучання авіабомби пошкоджено 31 приватний будинок.

У Лимані зазнали руйнація два приватні будинки, в Білокузьминівці – шість, у Федорівці – один.

Наслідки обстрілів Донецької області 30 січня / Фото: Нацполіція

ТОП-новини
31 Січня 2025 12:00

Одна людина загинула та 18 поранено: поліція показала руїни після обстрілів Донеччини за добу
31 Січня 2025 11:09

На Одещині бухгалтер військової частини перерахував знайомій 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісти
31 Січня 2025 10:34

СБУ затримала депутата з Полтавщини: підозрюють в замовленні вбивства підприємця
31 Січня 2025 09:58

Атака “шахедів” на лікарню під Одесою: поранено лікаря просто під час операції
31 Січня 2025 09:32

Понад 100 російських БпЛА атакували Україну: 59 збито, чотири ще у повітрі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки