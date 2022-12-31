Суспільство

Одна людина загинула, 11 поранених: все, що відомо про ракетний обстріл Києва

31 Грудня 2022 15:39
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обстріли, київ

Перші вибухи устолиці пролунали близько 14:00. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомляє про загибель людини під час масованого обстрілу росіян 31 грудня.

“За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих”, – Володимир Кличко.

Кличко уточнив, що загинув у столиці літній чоловік, а кількість поранених зросла до 8, також поранений журналіст з Японії. Одна людина – в украй важкому стані.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Печерському та Голосіївському районах пролунали вибухи. У КМДА зауважили, що є руйнування, пошкодження зазнав готель біля станції метро “Палац України”.

Reuters повідомляє, що в столиці чули 10 вибухів. У моніторингових групах пишуть про влучання.

“Російський новий рік за святковим столом – це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва.  Ось так вони бачать «свята».  Терористи та вбивці!  розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом”, – написав Тимошенко.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 11.

“Росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі. Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак. Сили ППО — це герої та справжній щит нашого неба. Дякуємо їм!”, – написав Денис Шмигаль


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