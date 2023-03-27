Одеські держслужбовці наживалися на “зерновій угоді”

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах «зернової угоди».

За хабарі вони «гарантували» зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції.

За відмову сплачувати «данину» погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

Як повідомляє СБУ, співробітники служби поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів.

Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали «данину» у розмірі 40 американських центів.

У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового «завдатку».

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.