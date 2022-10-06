Кримінал

Одещину атакували дев’ятьма дронами-камікадзе, усіх знищили

6 Жовтня 2022 22:02
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бпла

Російські загарбники атакували Одещину дев’ятьма дронами-камікадзе Shahed-136, усіх їх знищили українські зенітні підрозділи.

Про це повідомив у вечірньому відеозверненні до жителів області очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

“Ворог вкотре намагався атакувати нашу область дронами-камікадзе іранського виробництва. Цього разу він застосував цілих 9 дронів. Усі вони були збиті нашим підрозділом ППО”, – сказав Марченко.

Раніше ОК “Південь” поінформував, що підрозділ українських ППО 6 жовтня збив над морем при підльоті до Одеси три безпілотники Shahed-136.


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