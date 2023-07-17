Суспільство

“Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами” – росіяни в істериці через вибух на Кримському мосту

17 Липня 2023 13:28
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вибух, Кримський міст

Член путінської партії “Єдина Росія”, сенатор Володимир Джабаров після вибухів на Кримському мосту вночі 17 липня закликав захопити українські міста – Одесу та Миколаїв.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

“Україна має бути повністю відсічена від Чорного моря, інакше загрози Криму повторюватимуться знову і знову. Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами”, – заявив Джабаров.

Своє чергою, сенатор Андрій Клішас заявив, що “денацифікація та демілітаризація України – дуже актуальні завдання”.

“Ми розумітимемо, що ці завдання виконані, коли такі акції стануть для залишків української держави неможливі”, – заявив російський політик. 


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