Очільника “Укренерго” Кудрицького звільнили, – ЗМІ

Наглядова рада НЕК “Укренерго” 2 вересня ухвалила рішення про звільнення голови компанії Володимира Кудрицького.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела.

Виконувати обов’язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт.

За звільнення проголосували троє членів наглядової від держави — Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний — Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти. Останній робочий день Кудрицького — 4 вересня.

Як повідомляє “Суспільне”, Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня, на якій був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. Після цього Кудрицькому надійшла пропозиція про звільнення за власним бажанням. За інформацією видання Forbes, сам Кудрицький відмовився писати заяву на звільнення.

Відтак голова Укренерго міг бути звільнений за ініціативою наглядової ради, до складу якої входять три незалежні члени та троє представників держави. Як повідомило “Суспільному” джерело в дипломатичних колах, міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про відставку Кудрицького, допоки наглядова рада не буде укомплектована сьомим членом. Такий лист скерували премʼєр-міністру Денисові Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також міністерці економіки Юлії Свириденко, міністру фінансів Сергієві Марченку та міністру енергетики Галущенку.