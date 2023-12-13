Політика

Очільник Євроради закликав виконати зобов’язання перед Україною

13 Грудня 2023 17:06
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україна, єс

Голова Європейської Ради Шарль Мішель у листі-запрошенні лідерам Євросоюзу на саміт 14-15 грудня заявив, що ЄС повинен виконати свої зобов’язання щодо України та залишатися надійним і сильним партнером. 

Про це повідомляє “Європейська правда”

Мішель зауважив, що 24 лютого 2022 року став переломним моментом в історії Європи і з моменту початку війни на континенті ЄС ухвалив кілька безпрецедентних рішень на підтримку України та паралельно про зміцнення суверенітету Європи. 

“Через двадцять один місяць ми знову зіштовхуємося з необхідністю приймати сміливі рішення. Вони вимагають нашої колективної сили та рішучості, а також сміливості, щоб зробити правильний вибір”, – написав глава Євроради.

“Ми повинні надавати Україні постійну і стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, домовитися про надання 50 мільярдів євро для її довгострокової стабільності. Ми також маємо погодитися на відкриття переговорів про вступ з Україною, тим самим давши їй необхідний сигнал і наблизивши її до нашої європейської родини”, – додав Мішель.

Він підкреслив, що ЄС потрібно прийняти важливі рішення щодо інших кандидатів на членство, паралельно працюючи над тим, щоб зробити наш Євросоюз придатним для майбутнього та прийняти нових членів.

“Попереду нас чекає важлива Європейська Рада. Зараз час для прийняття рішень. Я закликаю вас усіх прийти з духом компромісу, почуттям колективної відповідальності, з інтересами та цінностями Союзу на першому плані”, – закликав глава Євроради.


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