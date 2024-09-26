Політика

Очільник МЗС Британії очікує, що Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ до початку зими
26 Вересня 2024 21:35
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британія, війна
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі очікує, що рішення щодо зняття обмежень для України застосовувати західну далекобійну зброю по військових цілях на території Росії буде прийняте до початку зими.

Про це він заявив у відповідь на питання журналіста, передає Голос Америки.

“Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року”, – заявив Леммі.

За його словами, дані британської розвідки свідчать, що наступного року ситуація для очільника Кремля Путіна стане набагато складнішою.

“Його економіка в поганому стані. Йому буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав”, – повідомив очільник МЗС Великої Британії.


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