Політика

Очільник Латвії назвав три фактори, які можуть спонукати Росію до припинення війни

29 Вересня 2023 12:58
читать на русском →
війна, росія, латвія

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що російське керівництво змусять задуматися про припинення війни такі фактори, як повна підтримка України, нарощування виробництва зброї на Заході та успіхи України на фронті. 

Про це Едгарс Рінкевичс заявив в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

Рінкевичс наголосив, що події в Україні не можуть розгортатися “як у голлівудському фільмі з двома годинами подій і розв’язкою за 20 хвилин”.

На його думку, “зараз стратегія Росії – просто продовжувати війну у сподіванні, що ми усі втомимося”, тому всім “потрібно продовжувати підтримувати Україну усім, чим можемо, і також подбати про власну обороноздатність”.

Президент Латвії назвав три фактори, які можуть змусити Кремль задуматися про припинення війни.

“По-перше, це усвідомлення, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту подій. Думаю, Путін розуміє, що не зможе протистояти сукупному економічному потенціалу США, Канади і ЄС.

По-друге, ми повинні показати, що ми сповнені рішучості збільшити наш оборонний промисловий потенціал і виробляти всі снаряди, боєприпаси, ракети, безпілотники і танки, яких потребує Україна, поповнюючи при цьому наші власні запаси.

По-третє – це, звісно, прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі мрії про повторне захоплення вже звільнених Україною територій є марними”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Вересня 2023 14:14

Дрон СБУ знищив ворожу радіолокаційну станцію у Курській області
29 Вересня 2023 14:58

Під Токмаком окупанти “дружнім вогнем” збили свій Су-35
29 Вересня 2023 11:02

МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під контроль України
29 Вересня 2023 08:48

Окупанти вдарили по Миколаєву: є влучання в об’єкт інфраструктури
28 Вересня 2023 19:57

Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
усі думки