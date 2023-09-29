Очільник Латвії назвав три фактори, які можуть спонукати Росію до припинення війни

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що російське керівництво змусять задуматися про припинення війни такі фактори, як повна підтримка України, нарощування виробництва зброї на Заході та успіхи України на фронті.

Про це Едгарс Рінкевичс заявив в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

Рінкевичс наголосив, що події в Україні не можуть розгортатися “як у голлівудському фільмі з двома годинами подій і розв’язкою за 20 хвилин”.

На його думку, “зараз стратегія Росії – просто продовжувати війну у сподіванні, що ми усі втомимося”, тому всім “потрібно продовжувати підтримувати Україну усім, чим можемо, і також подбати про власну обороноздатність”.

Президент Латвії назвав три фактори, які можуть змусити Кремль задуматися про припинення війни.

“По-перше, це усвідомлення, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту подій. Думаю, Путін розуміє, що не зможе протистояти сукупному економічному потенціалу США, Канади і ЄС.

По-друге, ми повинні показати, що ми сповнені рішучості збільшити наш оборонний промисловий потенціал і виробляти всі снаряди, боєприпаси, ракети, безпілотники і танки, яких потребує Україна, поповнюючи при цьому наші власні запаси.

По-третє – це, звісно, прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі мрії про повторне захоплення вже звільнених Україною територій є марними”.