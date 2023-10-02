Політика

Очільниця МЗС Нідерландів заявила, що українці воюють за свободу всієї Європи

2 Жовтня 2023 16:32
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україна, мзс, Нідерланди

Європі важливо проявляти дієву солідарність з Україною і її народом, оскільки українські солдати на полі бою захищають не лише свободу власної країни, але й свободу всієї Європи.

Про це сьогодні в Києві перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявила керівниця зовнішньополітичного відомства Нідерландів Ганке Брюїнс Слот.

«Це дуже важливо зустрітися тут сьогодні, щоб показати нашу солідарність з Україною, з українським народом та з її хоробрими солдатами, які кожного дня воюють за свободу, також і за нашу свободу. Нідерланди глибоко віддані підтримці України так довго, як це буде необхідним, і чого б це не потребувало», – зазначила нідерландська міністерка.

Вона нагадала, що Нідерланди є однією з провідних країн у коаліції F-16 для України, а також лідером у притягненні Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні та за злочин агресії. Нідерландська міністерка висловилася за продовження політики санкцій ЄС проти країни-агресора так довго, як це буде необхідним, щоб допомогти народу України у боротьбі за свободу.

«Нідерланди вже здійснили багато зусиль, щоб доставити озброєння для України, включаючи бойові танки та гаубиці. Зараз ми працюємо разом з іншими країнами над (поставками) F-16. Це настільки важливо, щоб солдати України мали достатньо боєприпасів та якісне озброєння, щоб воювати за народ України, але також – боротися за свободу Європи. Це не лише війна українців, це також війна Європи, як континенту. Я глибоко це відчуваю», – додала вона.


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