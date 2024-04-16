Суспільство

Об’єднання журналістів “Медіарух” вимагає звільнити Гуменюк

16 Квітня 2024 20:01
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журналіст
Начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк / Фото: Суспільне Одеса

Низка українських медійників звернулися до керівництва Збройних сил України і Міноборони зі скаргами на речницю Сил оборони півдня Наталю Гуменюк. Журналісти вимагають замінити Гуменюк на “більш компетентну особу”.

“Росіяни не припиняють атакувати Херсонщину: знищують Херсон, перетворили на руїни місто Берислав, водночас українські військові стійко відбивають їхні атаки. Але ні першого, ні другого не бачать ані українці, ані світ. Вони бачать, як українські військові захищають Часів Яр і як його руйнують росіяни. Як українські військові тримають Куп’янськ та села навколо, а росіяни намагаються їх знищити. Чому ж журналістам “цікавіше” висвітлювати бої за ті міста, а не події на Херсонщині? Бо на сході немає Наталі Гуменюк, а на півдні є”, – йдеться у заяві.

Медійники поскаржилися, що військовослужбовиця, зокрема, заборонила заїзд на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС. Тоді світові ЗМІ цитували російських воєнкорів, оскільки від української сторони інформації майже не було. У заяві йдеться, що Гуменюк забороняла освітлювати ситуацію у частині сіл, де через підрив ГЕС зникла вода, та знімати дно водосховища, яке висохло; рятувальні служб Херсонщини відмовлялися взяти із собою журналістів на ліквідацію наслідків російських злочинів у Бериславі; на відміну від інших напрямків, на Херсонщині немає доступу до шпиталів та стабілізаційних пунктів, де лікують поранених захисників і цивільних; через заборони журналісти працюють за десятки кілометрів від реальної лінії фронту на Херсонщині. 

“Воєнні злочини Росії журналістам вдавалося фіксувати здебільшого обходячи обмеження, встановлені в зоні підпорядкування пані Гуменюк, а не за її сприяння”, – наголосили підписанти.

Серед вимог медійників: 

  • замінити Наталю Гуменюк на “компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями”;
  • забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події, з урахуванням вимог наказу №73 Головнокомандувача ЗСУ;
  • провести ревізію існуючих правил роботи пресцентрів оперативного командування “Південь” та об’єднаного новоствореного ОУВ “Таврія” (раніше ОСУВ “Одеса” та ОСУВ “Таврія”);.
  • не допустити до керування будь-якими комунікаційними структурами Сил оборони Ганну Маляр.

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