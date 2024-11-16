Обидва харківські футбольні клуби боротимуться за вихід в УПЛ

За результатами чергового туру Першої ліги сформовано Чемпіонську групу, де навесні команди боротимуться за право підвищення до прем’єр-ліги, повідомляє Sport.ua.

З групи А до Чемпіонської групи увійшли “Агробізнес”, “Епіцентр”, “Буковина” та “Металіст”. З групи Б за вихід до УПЛ продовжать змагання “Кудрівка”, “ЮКСА”, “Полтава” та “Металіст 1925”.

До групи Вибування, яка змагатиметься за збереження місця в Першій лізі, потрапили “Нива”, “Минай”, “Прикарпаття”, “Поділля”, “Вікторія”, “Маріуполь”, “Металург Запоріжжя”, “Діназ” та “Кремінь”.

Наприкінці весняної частини сезону в УПЛ вийдуть дві найкращі команди, а ще дві команди зіграють перехідні матчі проти 13-ї та 14-ї команд еліти.