Обвинувачений у педофілиї американець утік до РФ, щоб воювати проти України — The Guardian

Колишній амеріканський нацгвардієць Вілмер Пуелло-Мота, який втік зі США і якого розшукують у Штатах у справі про сексуальне насильство над дітьми, воює проти України на боці РФ.

Цього тижня в Мережі з’явилося відео, на якому Пуельо-Мота в російському Ханти-Мансійську підписує контракт з армією РФ, пише The Guardian.

До цього він, імовірно, воював у російських військах добровольцем. Пуельо-Мота, за даними видання, міг бути тим американцем, який на опублікованих у соцмережах відео “на знак дружби” встановлював прапор США на руїнах Авдіївки в лютому — після захоплення окупантами міста. Знайомі з Пуелло-Мота люди впізнали його голос на відео, пише ЗМІ.

Американця вперше заарештували 2020 року після того, як поліція Род-Айленда виявила на його телефоні відверто сексуальні зображення 17-річної дівчинки. Згідно із судовими документами, він сказав поліцейським, що думав, що дівчині 22 роки, і тільки пізніше дізнався про її неповноліття.