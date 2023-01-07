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Обстріли під час “перемир’я”, зупинка українського телебачення: головне з Генштабу

7 Січня 2023 20:29
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генштаб

Незважаючи на оголошений так званий “режим припинення вогню”, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Протягом доби, противник завдав авіаудару та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генштабі.

Ворог пробує наступати на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється на раніше зайнятих рубежах.

На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів, а ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога.


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