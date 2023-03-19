Обстріли Харківщини: жінка отримала осколкові поранення

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини.

Впродовж минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та інші, повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу селища міського типу Дворічна, осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Потерпілу госпіталізували у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя.

Крім того, обстрілами було пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.

За минулу добу піротехніки обстежили біля 2,1 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 100 м ліній електропередач. Сапери виявлили та знешкодили 45 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Загалом з 8 вересня 2022 року, піротехніки знешкодили 52 тис. 973 ВНП.