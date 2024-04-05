Кримінал

Обстріл Запоріжжя та Харкова: ворог цинічно завдає повторних ударів

5 Квітня 2024 20:20
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ракетний удар
Палаюча автівка після російського удару по Запоріжжю / Фото: МВС

Сьогодні окупанти атакували Запоріжжя та Харків. Вдень, коли на вулицях було багато людей. По Харкову російські військові, за попередньою інформацією, вдарили керованими авіабомбами, по Запоріжжю – ракетами.

Понад 20 людей постраждали, серед них щонайменше одна дитина. Є загиблі. Про це написав у своєму Telegram-каналі Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Серед потерпілих у Запоріжжі – двоє журналістів українських медіа”, – зазначив Міністр. Вони потрапили під повторний обстріл, коли працювали на місці події. 

“Ворог цинічно завдає повторних ударів саме тоді, коли приїжджають поліцейські, рятувальники, медики, журналісти. Тоді, коли наші підрозділи намагаються врятувати потерпілих”, – написав Ігор Клименко. 

Він підкреслив. що МВС регулярно ініціює перегляд Інструкцій з реагування, щоб уникнути жертв серед наших працівників. 

Міністр учергове закликав цивільних: під час повітряної тривоги обов’язково необхідно перебувати в укриттях та дотримуватися рекомендацій поліцейських чи місцевої влади. 

“Жодна термінова справа не вартує здоров’я чи життя”, – наголосив Клименко.


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