Обмінники цифрових валют онлайн — ТОП сьогодні

З розвитком цифрових технологій цілком закономірним було принципово нове рішення фінансової системи, яка була впроваджена понад 10 років тому. Криптовалютний сектор, який спочатку розглядався виключно як заміна фіатної традиційної грошової системи, став унікальним. Внаслідок базового принципу комерційного регулювання цінності такий інструмент, як цифрові монети, взяли на озброєння інвестори та трейдери.

Торгувати криптою однозначно вигідно, адже цінність кожного виду грошей змінюється часто й у широкій вилці значень. Додаткова перевага, яка високо оцінюється як позитивний фактор, — це абсолютна децентралізація всіх процесів. Однак є й деякі нюанси, про які варто пам’ятати, перш ніж розпочинати діяльність у цій ніші. Децентралізація, внаслідок якої зумовлена повна анонімність та конфіденційність усіх транзакцій та учасників ринку, відкриває нові можливості для шахраїв. Тому проводити угоди потрібно лише через перевірені послуги посередників. Найкращий варіант, як здійснити обмін usdt Київ, — скористатися платформою надійного криптовалютного обмінника. Знайти такий сервіс — не проблема, якщо мати під рукою чек-лист, що саме потрібно перевірити, перш ніж реєструватися та оформлювати платежі.

Легальна діяльність обмінника

В умовах дуже жорсткої конкуренції, яка відзначається в цьому секторі на сьогодні, поряд зі справді солідними компаніями працює і чимало шахраїв. Тому в першу чергу потрібно переконатися, що обмінник криптовалюти, який планується використовувати у своїй діяльності для отримання прибутку, дійсно є надійним. Для цього перевіряється така інформація:

реєстрація підприємства як юридичної особи;

ліцензія, яка забезпечує право надавати послуги щодо обміну різних видів валют.

Інформація може бути наведена на сайті. Однак не варто довіряти цим даним, адже шахраї можуть використовувати фейкові номери. Краще відкрити самостійно реєстри та сервіси перевірки номерів ліцензії та переконатися у правдивості даних.

Також можна перевірити термін дії платформи, попри те, що написано на головній сторінці на сайті та в розділі щодо компанії. За датами створення домену можна визначити час запуску сервісу. Якщо інформація відповідає тій, що вказана в обміннику крипти, немає підстав не довіряти цьому сервісу. Оптимальний термін діяльності такої компанії — від 1 року. Однак можна віддати перевагу і молодшому та перспективному проєкту, якщо інформація про його надійність підтверджується на сайтах порівняння та відомих оглядачах.

Вигідні умови для торгівлі криптою

Обмінник криптовалюти має бути максимально зручним, практичним та вигідним. Думка складається на підставі комплексу умов, що пропонуються на конкретному сервісі:

кількість доступних валютних пар;

тип валют;

валютний курс;

розмір комісії;

способи обробки транзакцій;

швидкість проведення платежів.

В першу чергу потрібно переконатися, що компанія серйозно веде свій бізнес і пропонує широкі можливості для індивідуального трейдингу. У переліку на головній сторінці має бути позначено кілька сотень валютних пар, що складаються із цифрових, електронних, фіатних валют. Обов’язково варто переконатися в тому, що під кожен вид валюти компанія має кілька рахунків і на них серйозні запаси грошей у резерві. Тільки так можна розраховувати на те, що угоди будуть проводитися в будь-який час максимально швидко і чітко.

Способи обробки заявок зазвичай в обмінниках крипти пропонуються різні — ручний, автоматичний. Авторежим використовується частіше, тому що в цьому випадку нема потреби чекати вільного оператора для проведення платежу. Крім того, виключаються ризики помилки через людський фактор. Але ручний режим також може використовуватися, наприклад, у тому випадку, коли необхідно обміняти велику суму крипти або фіату. Також цей режим залучають, коли потрібно використовувати готівковий фіат. У цьому випадку має бути особиста зустріч з представником компанії, яка заздалегідь узгоджується за місцем та часом. В автоматичному режимі обмін крипти здійснюється миттєво, в ручному — залежить від погодженого часу зустрічі.