Політика

NYT: Як російське держТБ розкручує війну в Україні

15 Грудня 2022 16:42
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пропаганда

Співробітники ВДТРК використали листи ФСБ, китайську пропаганду та новини з консервативних американських ЗМІ, щоб створити наратив про успіхи Росії на війні в Україні. Про це розповідає газета The New York Times у матеріалі “Альтернативна реальність”.

Журналісти NYT проаналізували та верифікували злите листування ВДТРК з січня по березень 2022 року.

У день російського вторгнення в Україну, 24 лютого, ФСБ розіслала державним ЗМІ листа, в якому називала їх “колегами” та стверджувала, що українські солдати залишають свої позиції. У березні ФСБ відправила співробітникам державних медіа досьє на двох вбитих українських офіцерів. Спецслужба стверджувала, що вони були терористами та вбивали мирних мешканців. При цьому ФСБ попросила не посилатися на неї в новинах, що було зроблено, пише NYT.

Після обстрілу театру в Маріуполі, в результаті якого загинули сотні людей, що там укривалися, ФСБ надіслала державним ЗМІ листа з темою “Важливо!” До нього було додане відео із жінкою, яка говорила, що театр підірвали українські націоналісти, а не російські військові. “Будь ласка, використовуйте у своїх матеріалах”, – йшлося у листі.

Серед злитих листів були також листування працівників ВДТРК. У листах вони ділилися роликами із маловідомих чи великих консервативних американських ЗМІ, які показували, що жителі США незадоволені санкціями. Також співробітники ВДТРК переробляли повідомлення з китайських державних ЗМІ, створюючи наратив, що Китай підтримує Росію та її “справедливу війну” в Україні.

Окрім цього, працівники ВДТРК обговорювали, як їхні новини сприймають в інших країнах. Наприклад, цитату з німецького журналу про російське телебачення як “отруйну суміш брехні, ненависті та абсурду” зі згадкою телеведучого Дмитра Кисельова, вони виділили червоним кольором як негативну.


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