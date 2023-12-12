NYT: США та Україна розробляють нову військову стратегію

Американське та українське військове керівництво шукають нову стратегію ведення війни проти Росії, яку вони могли б почати реалізовувати на початку 2024 року, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що необхідність у новому підході є, оскільки багатомісячний контрнаступ ЗСУ не виправдав надій.

За даними видання, США наполягають на консервативній стратегії, що зосереджена на обороні, нарощуванні сил та постачання. Водночас Україна хоче перейти в наступ, сподіваючись привернути увагу світу.

Українські офіційні особи розглядають стратегії, які базуються на їхніх успішних ударах по Криму минулої осені. Вони шукають креативні способи вивести Росію з рівноваги за допомогою атак на збройові заводи, склади зброї та залізничні лінії для переміщення боєприпасів.

Колишній український високопосадовець відмовився обговорювати з виданням стратегії Києва, проте сказав, що новий план уточнюється і є «дуже сміливим».

Водночас Пентагон вирішив направити до Києва генерал-лейтенанта Антоніо Агуто, який керує підтримкою України з бази в Німеччині. Генерал працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом України, повідомляє The New York Times.

Американські чиновники вважають, що ставки величезні, оскільки без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Вони також стверджують, що Україні доведеться воювати з більш обмеженим бюджетом.

Розбіжність поглядів українських та американських генералів ускладнює становище України. Київ вважає, що головним напрямком бойових дій є схід країни, а Вашингтон — південне узбережжя.

Видання зауважило, що українське командування вважало, що оборона на півдні надто міцна, через що її прорив міг спричинити великі втрати. Тому Україна поділила свої сили між сходом і півднем, але «замість рішучого прориву розвинувся глухий кут».

Українські воєначальники заявили, що американські очікування були нереалістичними, особливо з огляду на можливості Повітряних сил ЗСУ.