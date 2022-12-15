Політика

NYT: США планують навчати вдвічі більше українських військових

15 Грудня 2022 20:18
16
навчання

Два анонімні джерела New York Times розповіли, що з нового року США планують розширити програму підготовки українських військовослужбовців, щоб випускати по 600-800 осіб щомісяця, що відповідає чисельності батальйону. Наразі Пентагон навчає приблизно по 300 українців на місяць, навчання проходить на території Німеччини та продовжиться там же.

Загалом з лютого Пентагон навчив 3100 українських військовослужбовців, але переважно невеликими групами та для поводження з конкретними типами озброєнь – так, за даними відомства, 610 осіб пройшли навчання, пов’язане з HIMARS.

Нова, розширена програма припускатиме навчання у великих групах, там відпрацьовуватимуться, наприклад, піхотні маневри за підтримки артилерії. Відбуватиметься це на американській базі Графенвер у Баварії, там є армійський навчальний полігон і там розташований штаб багатонаціональної групи з навчання української армії.

Джерела New York Times кажуть, що нова програма багато в чому відновить американську навчальну програму, яка діяла з 2015 року на полігоні Яворів на Львівщині. Цю програму пройшли 27 тисяч українських військовослужбовців. Близько 150 американських інструкторів поспішно залишили Україну на початку лютого, незадовго до початку повномасштабного вторгнення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Грудня 2022 19:41
52

Резніков в інтерв’ю The Guardian: росіяни планують новий наступ у лютому
15 Грудня 2022 20:18
16

NYT: США планують навчати вдвічі більше українських військових
15 Грудня 2022 19:19
57

Польща скасувала вето, відкриваючи шлях ЄС для фінансування України
15 Грудня 2022 19:05
66

Україні потрібні далекобійні ракети – Воллес
15 Грудня 2022 18:32
59

У Мелітополі морги переповнені тілами орків, трупи відвозять до Криму – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
усі думки