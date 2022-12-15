NYT: США планують навчати вдвічі більше українських військових

Два анонімні джерела New York Times розповіли, що з нового року США планують розширити програму підготовки українських військовослужбовців, щоб випускати по 600-800 осіб щомісяця, що відповідає чисельності батальйону. Наразі Пентагон навчає приблизно по 300 українців на місяць, навчання проходить на території Німеччини та продовжиться там же.

Загалом з лютого Пентагон навчив 3100 українських військовослужбовців, але переважно невеликими групами та для поводження з конкретними типами озброєнь – так, за даними відомства, 610 осіб пройшли навчання, пов’язане з HIMARS.

Нова, розширена програма припускатиме навчання у великих групах, там відпрацьовуватимуться, наприклад, піхотні маневри за підтримки артилерії. Відбуватиметься це на американській базі Графенвер у Баварії, там є армійський навчальний полігон і там розташований штаб багатонаціональної групи з навчання української армії.

Джерела New York Times кажуть, що нова програма багато в чому відновить американську навчальну програму, яка діяла з 2015 року на полігоні Яворів на Львівщині. Цю програму пройшли 27 тисяч українських військовослужбовців. Близько 150 американських інструкторів поспішно залишили Україну на початку лютого, незадовго до початку повномасштабного вторгнення.