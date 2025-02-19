NYT: Поворот Трампа в бік путінської Росії перекреслює всю минулу політику США

Уже понад 10 років Захід знову протистоїть Сходу в тому, що багато хто називає новою холодною війною. Але з поверненням до влади президента Трампа створюється враження, що Америка може перейти на інший бік, йдеться в матеріалі The New York Times.

Навіть коли у вівторок американські та російські переговірники вперше після початку повномасштабного російського вторгнення сіли за стіл переговорів, Трамп дав зрозуміти – він готовий відмовитися від союзників Америки, щоб об’єднатися з президентом Росії Путіним.

На думку Трампа, Росія не несе відповідальності за війну. Натомість він вважає, що винна Україна. Слухаючи у вівторок бесіду Трампа з журналістами, ви почули версію реальності, яка була б невпізнанною на місці в Україні і вже точно ніколи не пролунала б з вуст будь-якого іншого американського президента будь-якої партії.

На думку Трампа, українські лідери самі винні в тому, що відбувається, оскільки не погодилися здати територію, і тому, як він вважає, вони не заслуговують на місце за столом мирних переговорів, які він тільки-но розпочав із Путіним. “Вам не слід було цього починати”, – сказав Трамп, маючи на увазі українських лідерів, які, взагалі-то, цього не починали. “Ви могли б укласти угоду”.

Він продовжив: “Зараз у вас є керівництво, яке дозволило розв’язати війну, якої взагалі не повинно було бути”. І навпаки, Трамп не вимовив жодного слова докору на адресу Путіна або Росії.

Дональд Трамп перебуває в процесі здійснення одного з найбільш вражаючих поворотів в американській зовнішній політиці за останні кілька поколінь, повороту на 180 градусів, який змусить друзів і ворогів кардинально перебудуватися.

З моменту закінчення Другої світової війни довгий парад американських президентів розглядав спочатку Радянський Союз, а потім, після короткого та ілюзорного міжцарства, його наступницю Росію як силу, з якою, щонайменше, варто бути обережнішим. Трамп робить усе можливе, щоб розглядати її як партнера в майбутніх спільних підприємствах.

Він ясно дає зрозуміти, що Сполучені Штати перестали ізолювати Путіна за його неспровоковану агресію проти слабшого сусіда і вбивство сотень тисяч людей. Натомість Трамп, який завжди має відчутну симпатію до Путіна, хоче знову прийняти Росію до міжнародного клубу і зробити її одним із найкращих друзів Америки.

“Це ганебний розворот американської зовнішньої політики, якою вона була 80 років”, – каже директорка відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк, яка була помічницею з національної безпеки за президента Джорджа Буша-молодшого.

“Протягом усієї холодної війни США відмовлялися узаконити радянське завоювання країн Балтії, і це надавало сили людям, які борються за свою свободу… Тепер ми узаконюємо агресію для створення сфер впливу. Кожен американський президент за останні 80 років виступив би проти заяви президента Трампа”, – сказала Шейк.

Для оточення Трампа “розворот” – це необхідна корекція багаторічної помилкової політики.

Він і його союзники вважають, що витрати на оборону Європи занадто високі, враховуючи інші потреби. З цього погляду, досягнення певної угоди з Москвою дасть змогу США повернути додому більше військ або спрямувати ресурси національної безпеки на Китай, який вони вважають «найбільшою загрозою».

На зустрічі в Ер-Ріяді не було жодного українського лідера, не кажучи вже про інших європейців. Замість цього, судячи з усього, це була зустріч двох великих держав, які ділили між собою зони панування, сучасний Віденський конгрес або Ялтинська конференція.

Трамп уже давно вважає Путіна своїм співвітчизником, сильним і “дуже розумним” гравцем, чия спроба змусити Україну піти на територіальні поступки була нічим іншим, як “геніальністю”. У його очах Путін – людина, гідна захоплення і поваги, на відміну від лідерів традиційних союзників США, таких як Німеччина, Канада або Франція, до яких він ставиться з презирством.

Очевидна віра Трампа у свою здатність укласти угоду з Путіним бентежить ветеранів органів національної безпеки, які мали справу з Росією протягом багатьох років. «Ми повинні розмовляти з ними так само, як розмовляли з радянськими лідерами під час холодної війни… Тобто ви їм не довіряєте», – каже Селеста Волландер, яка опікувалася питаннями Росії та України як помічник міністра оборони США.

“Коли ви ведете переговори, ви виходите з того, що вони будуть їх порушувати. Ви намагаєтеся знайти інтереси, які збігаються, але визнаєте, що наші інтереси докорінно суперечать один одному, і ви намагаєтеся впоратися з небезпечним противником, а не стати кращими друзями”, – сказала Волландер.

Спілкуючись із журналістами у вівторок, Трамп говорив так, ніби він дійсно вважає другом Росію, а не Україну. “Росія хоче щось зробити… Вони хочуть зупинити дике варварство”, – сказав він.