NYT: командування ЗСУ не стало слухати поради Пентагону

Американська газета The New York Times опублікувала матеріал, де відзначає розбіжності, що продовжуються, у стратегії України на фронті і рекомендаціях її західних союзників.

Поки сили Києва повільно просувалися вперед під час контрнаступу на півдні та сході України, російським військовим вдалося просунутися в районі Куп’янська на північному сході країни. Досягнення Росії, хоч і незначні, спонукали українське командування направити підкріплення для захисту цієї частини великої лінії фронту.

Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у п’ятницю розповів про російські атаки за допомогою артилерії, мінометів та авіації в районі Куп’янська. «У таких умовах ми повинні оперативно вжити всіх заходів для зміцнення нашої оборони на кордонах, що знаходяться під загрозою, і просунутися там, де це можливо», — підкреслив він.

Суперечки щодо обраної Україною стратегії останніми днями загострилися завдяки серії публікацій у ЗМІ, де анонімні американські чиновники пов’язували повільні темпи контрнаступу із зайвою розосередженістю українських військ.

На думку Пентагона, Києву слід зосередити на одній ділянці лінії фронту максимальну кількість сил для спроби прориву.

Натомість українське командування спробувало рівномірно розподілити війська між сходом та півднем.

Президент України Володимир Зеленський прямо відповів на американську критику, заявивши, що відведення українських сил із таких міст, як Куп’янськ у Харківській області, — це саме те, чого намагається досягти Росія. «Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І саме так», – сказав він. Заява Сирського стала ще одним нагадуванням про те, що попри просування українських військ на півдні інші ділянки лінії фронту залишаються нестабільними, пише газета.

При цьому, на думку авторів NYT, малоймовірно, що російські війська спробують знову взяти Куп’янськ, звільнений минулого року. Це поставило б їх у становище, в якому вони перебували перед відступом із Херсона — коли доводилося утримувати місто у прибережній зоні з обмеженими шляхами постачання. Натомість російські війська могли б спробувати просунутися до річки Оскол, яка тече з півночі на південь, а потім використати її як природний бар’єр проти подальших атак України, пише NYT.