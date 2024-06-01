NYT: Дипфейк офіційного представника Держдепу з’явився після зміни правил українських ударів по Росії

Наступного дня після того, як американські чиновники заявили, що Україна може використовувати американську зброю для обмежених ударів по території Росії, в Інтернеті з’явилося повністю підроблене відео, на якому представник США обговорює цю тему.

Як пише The New York Times, на сфабрикованому відео, змонтованому з реальних кадрів, видно, як речник Державного департаменту Метью Міллер, схоже, припускає, що російське місто Бєлгород, розташоване всього за 25 миль на північ від кордону України з Росією, є легітимною ціллю для таких ударів.

49-секундний відеокліп, який має автентичний вигляд, незважаючи на явні ознаки маніпуляції, ілюструє зростаючу загрозу дезінформації і, особливо, так званих “deepfake” відео, створених за допомогою штучного інтелекту.

Американські офіційні особи заявили, що не мають інформації про походження відео. Але вони особливо стурбовані тим, як Росія може використовувати такі технології для маніпулювання громадською думкою навколо війни в Україні або навіть американським політичним дискурсом.

У Бєлгороді “практично не залишилося цивільного населення”, стверджує пан Міллер у відповідь на запитання журналіста, яке також було сфабриковане на відео. “Зараз там практично повно військових об’єктів, і ми бачимо, що те ж саме починає відбуватися і в сусідніх регіонах”.

“Росія повинна отримати повідомлення про те, що це неприйнятно”, – додає пан Міллер у відео, яке поширюється в телеграм-каналах, за якими слідкують жителі Бєлгорода, і яке викликало реакцію російських урядовців.

Твердження у відео про Бєлгород є абсолютно неправдивим. Хоча місто було об’єктом деяких українських атак, а його школи працюють в режимі онлайн, його 340 000 жителів не були евакуйовані.

Неправдиві твердження про те, що цивільне населення втекло і що місто є переважно військовою зоною, можуть означати готовність Заходу підтримати невибіркові удари по ньому, що не відповідає дійсності.

Президент Байден надав Україні те, що офіційні особи називають обмеженим дозволом на використання американської зброї для самооборонних ударів на території Росії. Зміна в політиці стала відповіддю на розміщення Росією безпосередньо біля свого кордону ракет, планерних бомб і артилерійських снарядів, які вона використовує для нападу на українське місто Харків і прилеглі райони.

На відео також видно, як пан Міллер, схоже, відповідає на твердження репортера – також зманіпульоване – про те, що інші країни “дозволяють своїй зброї наносити удари вглиб російської території”, що не відповідає дійсності, хоча деякі західні лідери заявляли, що їхня зброя може бути використана для ураження прикордонних цілей в Росії, які загрожують Україні.

“Тому ми будемо підтримувати наших союзників у всьому, що вони вирішать зробити, і, можливо, допоможемо деяким людям, які вагаються, зробити правильний вибір”, – сказав пан Міллер.

Пан Міллер, який цього тижня разом з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном відвідав Молдову та Чехію, засудив це відео у своїй заяві.

“Кремль зробив поширення дезінформації основною стратегією для введення в оману людей як всередині Росії, так і за її межами, – сказав він. “Важко придумати більш переконливу ознаку того, що ваші рішення не працюють, ніж необхідність вдаватися до відвертих фейків, щоб захистити їх перед власним народом, не кажучи вже про решту світу”.

Кілька російських ЗМІ та веб-сайтів посилалися на відео або поширювали його, не згадуючи про те, що синхронізація губ була відсутня, або про те, що сорочка і краватка пана Міллера змінили колір на півдорозі.

Так сталося, що боротьба з російською дезінформацією була центральною темою останньої поїздки пана Блінкена. І в Молдові, і в Чехії він публічно говорив про подібні атаки в європейських країнах, організовані проросійськими пропагандистами. У багатьох випадках вони поширюють брехню, використовуючи мережі на платформах соціальних медіа, в тому числі через фейкові акаунти.

На зустрічі в п’ятницю в Празі Блінкен і його колеги з інших країн-членів Організації Північноатлантичного договору обговорили, як нейтралізувати російську дезінформацію та інші види “гібридних атак”, спрямованих на підрив державного управління і демократичних систем у Сполучених Штатах і європейських країнах-союзницях НАТО.

“Я можу сказати вам, що на сьогоднішньому засіданні практично кожен союзник був занепокоєний цією інтенсифікацією гібридних атак Росії”, – сказав Блінкен на прес-конференції в п’ятницю в другій половині дня. “Ми знаємо, що вони задумали, і ми будемо реагувати як індивідуально, так і колективно, в разі потреби”.

Під час першої зупинки в Кишиневі (Молдова) американські посадовці та їхні колеги обговорили інтернет-пропаганду, спрямовану на підрив президента Майї Санду, яка просуває вступ Молдови до Європейського Союзу і балотується на переобрання в жовтні.

У четвер пан Блінкен і Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чеської Республіки, підписали в Празі меморандум про взаєморозуміння щодо протидії “маніпулюванню інформацією з боку іноземних держав”, повідомив Державний департамент.

До поїздки приєднався Джеймс П. Рубін, який працював з Міллером в адміністрації Клінтона, а зараз є спеціальним посланником з питань дезінформації та координатором Центру глобальної взаємодії Державного департаменту США.

Фальшиві висловлювання Міллера були дослівно повторені на Telegram-каналі Ради з прав людини Росії, державного органу, який номінально консультує президента Володимира Путіна. Потім акаунт Ради поділився гнівною відповіддю її голови Валерія Фадєєва.

“Вашингтон свідомо не хоче помічати очевидні злочини Києва проти людяності, – написав пан Фадєєв. “Я не особливо сподіваюся, що ця інформація буде донесена до циніка з Держдепу, але правда в будь-якому випадку на нашому боці”.

Фадєєв у своєму дописі, засуджуючи “брехню” пана Міллера, припустив, що США не розуміють, що в Бєлгороді під загрозою опинилося цивільне населення. Він заявив, що з лютого 2022 року в Бєлгородській області було вбито щонайменше 175 цивільних осіб і ще 800 отримали поранення.

Російське державне інформаційне агентство ТАСС опублікувало в четвер статтю, засновану на коментарях пана Фадєєва. Станом на вечір п’ятниці Рада з прав людини не опублікувала на своєму Telegram-каналі заяву, в якій визнала б, що відео є фейковим.

Незалежне російське видання The Insider, яке має розділ, присвячений боротьбі з фейковими новинами, зазначило, що відео також було доступне в російській соціальній мережі “ВКонтакте”, яка зараз контролюється бізнесменами, близькими до пана Путіна, та на інших сайтах, якими керує проросійський пропагандист Олександр Коц.

Життя в Бєлгороді далеке від нормального: школи працюють лише онлайн, а сирени повітряної тривоги регулярно виють. Регулярно лунають вибухи, пошкоджуються будівлі, гинуть мирні жителі. Внаслідок серії вибухів 30 грудня 2023 року, в яких Москва звинуватила Україну, загинули 25 людей і щонайменше 100 отримали поранення. Вибухи сталися наступного дня після того, як внаслідок російських авіаударів по містах України загинули 57 і були поранені 160 осіб.

Деякі прикордонні регіони були евакуйовані, а багато менших міст і сіл в межах досяжності кордону регулярно піддаються атакам безпілотників і артилерії з боку України. Наприкінці квітня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що в результаті українських ударів загинуло щонайменше 120 мирних жителів, у тому числі 11 дітей. За його словами, ще 651 людина отримала поранення з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.