Новий міністр культури Литви пішов у відставку після того, як не зміг відповісти на питання “Чий Крим?”

У Литві пішов у відставку міністр культури Ігнотас Адомавічюс, який пробув на посаді лише тиждень. У інтерв’ю чиновник не зміг відповісти на запитання про приналежність Криму.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Під час інтерв’ю журналістка видання lrytas.lt запитала Адомавічюса, чий Крим. Міністр не надав відповіді та зазначив, що питання не стосується Міністерства культури та є провокаційним. А після кількох уточнень сказав, що “існує межа, за яку не варто заходити”.

Після інциденту у канцелярії президента Литви назвали таку позицію члена уряду є незрозумілою та неприйнятною і поставили під сумнів, чи може Адомавічюс залишатися в уряді. 3 жовтня коаліційна рада планувала обговорити питання відставки міністра.

За даними LRT, лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас звернувся до Департаменту державної безпеки Литви із проханням перевірити, чи може міністр культури після своїх заяв мати доступ до засекреченої інформації. Політик зазначив, що у нинішніх геополітичних умовах виникають сумніви щодо його надійності та здатності дотримуватися вимог безпеки.

Адомавічюс заявив, що подає у відставку і робить це не через власні помилки, а під тиском ззовні, що створює загрозу безпеці його сім’ї.

“Щоб захистити свою сім’ю та суспільство, а також не заважати роботі уряду, я ухвалив рішення піти. Це мій особистий вибір, мене ніхто не змушував. Думаю, це дозволить деескалувати ситуацію”, – заявив він.

Ігнотас Адомавічюс, який представляє ультраправу партію “Зоря Німану”, пробув на чолі міністерства лише тиждень.