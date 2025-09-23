Новий Lexus GX: поєднання потужності та розкоші

У світі преміальних позашляховиків завжди існує попит на автомобілі, які здатні поєднати прохідність і комфорт бізнес-класу. Lexus GX https://www.kyiv-airport.lexus.ua/new-cars/gx нового покоління — саме такий приклад. Він створений для тих, хто прагне мати справжній рамний SUV, здатний упевнено почуватися і на гірських маршрутах, і в міському середовищі. Поєднання сучасних технологій, вишуканого інтер’єру та потужної силової установки робить GX універсальним партнером для подорожей будь-якого рівня складності.

Потужність і технічна база

Новий GX 550 отримав 3,5-літровий V6 із турбонаддувом, що розвиває 354 к.с. та 650 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач і здатен буксирувати причепи вагою до 3,5 тонни. Постійний повний привод у поєднанні з диференціалом Torsen® забезпечує оптимальний розподіл тяги, дозволяючи зберігати контроль навіть у найскладніших умовах.

Основні технічні характеристики, важливі для водіїв:

Рамна платформа з підвищеною жорсткістю кузова.

Розгін до 100 км/год за 6,5 секунди та максимальна швидкість 190 км/год.

Система Multi-Terrain Select із шістьма режимами для різних типів покриття.

Електронна система E-KDSS, яка покращує артикуляцію коліс.

Crawl Control для стабільності під час руху бездоріжжям.

У комплектації Overtrail модель отримує 18-дюймові позашляхові шини та систему панорамного моніторингу Multi-Terrain Monitor, що дозволяє бачити простір навколо й навіть під автомобілем. Це робить GX універсальним вибором для тих, хто цінує справжню свободу пересування.

Салон і технології Омотенаші

Усередині Lexus GX створює атмосферу приватності та вишуканості. Дизайнери використали японську філософію Омотенаші, де кожна деталь покликана забезпечити комфорт і спокій. Інтер’єр поєднує натуральні матеріали, інтуїтивне управління й сучасні мультимедійні рішення.

Ключові елементи оснащення салону:

14-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа Lexus Link із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

Аудіосистема Mark Levinson® із 21 динаміком, оптимізована для акустики салону.

Сидіння з вентиляцією та підігрівом, розроблені для тривалих подорожей.

Продумане освітлення з різними сценаріями під атмосферу поїздки.

Функціональні зони зберігання, включно з охолоджувальним боксом.

Салон вирізняється місткістю: завдяки семимісному компонуванню третій ряд сидінь можна скласти, утворивши просторий багажний відсік. У комплектації Executive чи Luxury пріоритет надається комфорту пасажирів, тоді як Overtrail орієнтований на функціональність для активних подорожей.

Безпека та сучасні асистенти

Розкіш у GX означає й впевненість у безпеці. Автомобіль оснащено пакетом Lexus Safety System+ нового покоління, що включає передові асистенти для руху містом і трасою.

До головних систем належать:

Адаптивний круїз-контроль, що підтримує дистанцію навіть у заторах.

Система запобігання фронтальним зіткненням із розпізнаванням пішоходів та велосипедистів.

Emergency Steering Assist, який допомагає уникати зіткнень.

Safe Exit Assist для безпечного виходу пасажирів із авто.

Lane Tracing Assist для утримання у смузі.

Каркас кузова, 8 подушок безпеки та електронні системи стабілізації формують додатковий рівень захисту. А функція Trailer Sway Control спрощує буксирування причепів, пригнічуючи розгойдування на вітрі чи нерівностях.

Новий Lexus GX демонструє, що справжня потужність може йти поруч із розкішшю. Це позашляховик, здатний долати гірські маршрути й водночас забезпечувати салон рівня бізнес-класу. Поєднання технічної досконалості, продуманого інтер’єру та інноваційних систем безпеки робить GX вибором тих, хто очікує від автомобіля більше, ніж просто засіб пересування.