Техно

Нові моделі OpenAI можна використовувати для створення зброї масового ураження
14 Вересня 2024 15:07
читать на русском →
штучний інтелект
Ілюстративне фото / Фото FT

Нові моделі штучного інтелекту розробки компанії OpenAI можуть бути використані для створення біологічної зброї, повідомляє Financial Times. У системному документі компанії зазначено, що ризик створення хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї зріс до рівня «середній» – це найвищий на сьогодні рівень ризику, присвоєний моделям OpenAI.

Новий клас ШІ, відомий як «o1», має поліпшені здібності до розв’язання складних математичних завдань і відповідей на наукові запитання. OpenAI протестувала «o1» на кваліфікаційному іспиті для Міжнародної математичної олімпіади. У той час як минула модель розв’язала правильно тільки 13% завдань, «o1» набрала 83%.

За словами творців, моделі «o1» здатні виконувати покрокове логічне мислення. Експерти попереджають, що це підвищує ризик їх використання зловмисниками.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом має найближчим часом розглянути законопроєкт, який зобов’язує розробників ШІ вживати заходів для мінімізації ризиків використання цих технологій для створення біологічної зброї.

Представники технологічних компаній, включно з OpenAI, висловлюють побоювання, що ухвалення документа сповільнить розвиток ШІ.

Технічна директорка OpenAI Міра Мураті повідомила Financial Times, що модель «o1» показала значно кращі результати з безпеки порівняно з попередніми версіями ШІ.

Превью-версія моделі «o1» вже доступна власникам платної підписки ChatGPT.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Вересня 2024 18:35

Українські війська прорвали кордон Росії на ще одній ділянці в Курській області
14 Вересня 2024 20:41

В Ізюмському районі росіяни вбили 72-річну жінку
14 Вересня 2024 19:21

З полону повернулися четверо бійців з Харківщини
14 Вересня 2024 17:49

Росія погрожує залишити від Києва “гігантську, сіру, розплавлену пляму”
14 Вересня 2024 17:14

Соцвиплати та зарплата у 2025 році будуть заморожені, але на телемарафон виділять 1,5 млрд
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
усі думки