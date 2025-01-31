Нові банківські обмеження на грошові перекази: що зміниться з 1 лютого

З 1 лютого українські банки вводять нові обмеження на грошові перекази з картки на картку. Нова система лімітів буде залежати від рівня ризику клієнта, визначеного фінансовою установою.

Для клієнтів високого ризику ліміт на перекази становитиме 50 тисяч гривень;

Для клієнтів середнього та низького ризику — 150 тисяч гривень (з 1 червня ліміт буде знижено до 100 тисяч).

Також введено обмеження на кількість відкритих рахунків — не більше трьох рахунків в одній валюті. Кредитні, депозитні рахунки та рахунки, відкриті для державних виплат, не будуть враховуватися.

Банки самостійно визначатимуть групи ризику та здійснюватимуть цілодобовий моніторинг операцій, особливо звертаючи увагу на операції в нічний час (з 24:00 до 06:00), щоб виявити шахрайські схеми та аномальні фінансові дії.

Окремо буде посилено контроль за діяльністю ФОПів. Новостворені ФОП першої групи (менше 6 місяців) підлягатимуть поглибленому моніторингу з аналізом операцій на основі середньомісячного доходу. Для ФОПів 2-3 груп буде застосовуватися ризик-орієнтований підхід.

Якщо клієнт планує перевищити ліміт, йому необхідно надати підтвердження походження коштів — податкову декларацію, довідки ОК5 та ОК7, або документи, що підтверджують волонтерську діяльність.