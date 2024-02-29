Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ

Нова Зеландія сьогодні, 29 лютого, запровадила нові санкції проти Росії. Серед іншого, обмеження стосуються низки компаній та фізичних осіб.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Нової Зеландії, передає Суспільне.

Запроваджені санкції проти Росії передбачають:

введення граничних цін країн-членів “Групи семи” (G7+) на нафту російського походження;

чітко встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення до Росії та Білорусі через треті країни;

низку фізичних та юридичних осіб.

В уряді країни зазначили, що обмеження стосуються 61 людини та компаній, які продовжують ухилятися від санкцій.

“Ці позначення включають організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, а також вищого керівництва деяких російських банків. Також під санкції потрапили люди, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї”, — йдеться у повідомленні.

За словами міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстона Пітерса, ці нові обмеження є внеском країни до колективних міжнародних зусиль задля стримування РФ.

“Вони спрямовані на те, щоб зменшити здатність Росії фінансувати її агресивну війну проти України та забезпечити, щоб Нова Зеландія не використовувалася як канал для ухилення від санкцій”, — сказав Пітерс.