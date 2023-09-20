Нова посол Євросоюзу прибула в Україну

У середу, 20 вересня, в Україну прибула новопризначена посол Євросоюзу Катаріна Матернова.

Про це повідомили у пресслужбі представництва ЄС.

У Києві вона вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийнісу.

«За кілька годин після прибуття новопризначений посол ЄС Матернова вручила копії своїх вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийнісу. Матернова та команда представництва ЄС в Україні старанно працюватимуть над поглибленням міцного партнерства ЄС-Україна в цей вирішальний час», — додали в дипломатичному відомстві.

До свого призначення Матернова була заступницею генерального директора Європейської комісії з розширення. Вона займалася розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.

На посаді посла Матернова змінила Мааті Маасікаса, який був головою Представництва ЄС в Україні з 2019 року.