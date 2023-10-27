Економіка

“Нова пошта” відкрила перше відділення в Латвії

27 Жовтня 2023 14:43
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нова пошта

“Нова пошта” відкрила перше відділення у Латвії. Ця країна стала третьою країною Балтії та восьмою країною Європи, де запрацювали представництво та власна кур’єрська доставка компанії.

“Перше відділення Nova Post працює щодня за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. У відділенні можна відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг”, – йдеться в повідомленні.

Доставка з України в Латвію – від 5 діб, а вартість складає:

  • Документи – 250 грн;
  • Посилки до 2 кг – 400 грн;
  • Посилки до 10 кг – 600 грн;
  • Посилки до 30 кг – 1200 грн;
  • Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм;

Також для клієнтів доступна кур’єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати кур’єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка або забір відправлення кур’єром із адреси – сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

В компанії зазначають, що Nova Post вже відкрила 68 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.


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