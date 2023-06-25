Політика

Норвезьку компанію вперше оштрафували за порушення санкцій проти РФ

25 Червня 2023 21:00
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санкції, норвегія

Норвезький автодилер має сплатити 50 000 норвезьких крон (близько 4,5 тис. євро) за порушення санкцій після того, як продав автомобіль до Росії.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

У липні минулого року Міністерство закордонних справ подало доповідь до Норвезької поліційної служби безпеки (PST), в якій автодилер підозрювався у продажу автомобіля типу Hongqi E-HS9 до Росії.

“Ми поговорили з компанією про те, що сталося. Менеджер добре співпрацював з нами, але йому було важко довести дотримання положень закону. Ми дійшли висновку, що правила були порушені”, – розповів юрист PST Пер Ніклас Хафсмое.

У поліції підтверджують, що це перший випадок, коли норвезьку компанію покарали за порушення санкцій проти Росії.


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