Норвезьку компанію вперше оштрафували за порушення санкцій проти РФ

Норвезький автодилер має сплатити 50 000 норвезьких крон (близько 4,5 тис. євро) за порушення санкцій після того, як продав автомобіль до Росії.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

У липні минулого року Міністерство закордонних справ подало доповідь до Норвезької поліційної служби безпеки (PST), в якій автодилер підозрювався у продажу автомобіля типу Hongqi E-HS9 до Росії.

“Ми поговорили з компанією про те, що сталося. Менеджер добре співпрацював з нами, але йому було важко довести дотримання положень закону. Ми дійшли висновку, що правила були порушені”, – розповів юрист PST Пер Ніклас Хафсмое.

У поліції підтверджують, що це перший випадок, коли норвезьку компанію покарали за порушення санкцій проти Росії.