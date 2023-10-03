Норвегія запровадила нові санкції проти Росії

Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який було запроваджено у червні. Таким чином країна підтримала всі пакети санкцій ЄС.

Про це повідомляє МЗС Норвегії.

“Норвегія разом з Європою реагує на напад Росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення існуючих санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які Росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни”, – заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.

У відомстві зазначили, що країна підтримала санкції ЄС проти РФ з деякими національними корективами. Зокрема, вони передбачають заборону на транзит через Росію товарів і технологій, які “можуть сприяти збільшенню військового і технологічного потенціалу РФ”.

Також заборону на продаж цінних паперів було поширено на цінні папери в будь-якій валюті.

Норвегія розширила перелік юросіб, які пов’язані із російською військовою промисловістю, на яких поширюється заборона на експорт. У новому пакеті заборонено імпорт російської нафти, що надходить трубопроводом “Дружба” в Німеччину і Польщу. Було змінено переліки продукції із заліза і сталі, та список предметів розкоші, імпорт яких обмежено.

Однак Осло не стало забороняти доступ до портів суднам, які беруть участь у перевалці нафти, які підозрюються в порушенні заборони на імпорт російської нафти або цінової стелі.

“Норвегія все ще розглядає, як найкраще реалізувати цю заборону в законодавстві, нормативні зміни з цього питання будуть внесені пізніше”, – сказано у повідомленні.