Кримінал

Норвегія відмовила у притулку “вагнерівцю” Медведєву, але дала дозвіл на проживання

7 Лютого 2024 14:26
читать на русском →
вагнер, норвегія
Колишній "вагнерівець" Андрій Медведєв / Фото Dagbladet

Влада Норвегії відмовила у наданні притулку колишньому найманцеві ПВК “Вагнер” Андрію Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання в країні, який можна продовжувати.

Про це повідомив адвокат бойовика Брінюльф Ріснес, передає норвезьке видання Dagbladet.

За словами адвоката, через трохи більше як рік після того, як 27-річний Андрій Медведєв незаконно перетнув норвезько-російський кордон у Фіннмарку, Управління імміграції (UDI) відхилило його заяву про надання притулку в Норвегії.

“Однак, він отримав дозвіл на тимчасове проживання у Норвегії через загрозу безпеці, пов’язану з його поверненням до Росії. Він може бути продовжений на постійній основі, але не дає права на подальший постійний дозвіл на проживання чи громадянство, а також має деякі інші обмеження”, — зазначив Ріснес.

В UDI заявили, що зобов’язані зберігати конфіденційність і тому не можуть коментувати окремі випадки і цей зокрема.

У Норвегії статус біженця надається тим, хто визначений як біженець відповідно до Конвенції про біженців, і тим, кому загрожує смертна кара, тортури чи інші види покарання після повернення на батьківщину. Проте є деякі винятки, зокрема для осіб, винних у воєнних чи інших серйозних злочинах.

Раніше Медведєв заявляв, що був членом російського угруповання найманців “Вагнера” і разом з ним кілька місяців воював на боці Росії у війні проти України. У Норвегії чоловіка кілька разів допитували.

Адвокат “вагнерівця” зазначив, що коли Норвегія ухвалювала рішення, чи має Медведєв право на постійний дозвіл на проживання, то формальна роль “Вагнера” у війні була центральним питанням.

“Якби він був солдатом російської армії, то міг би отримати притулок у Норвегії, хоча він брав участь у бойових діях в Україні. Але оскільки “Група Вагнера” формально не входила до складу російських військ, норвезька влада вважає, що він не повинен мати захисту як біженець”, — пояснив Ріснес.

Адвокат не погодився з рішенням Норвегії щодо свого підзахисного і планує оскаржувати його.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Лютого 2024 13:30

Рада підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію
7 Лютого 2024 14:29

Росіяни вдарили по Харкову ракетами північнокорейського виробництва
7 Лютого 2024 13:41

На Куп’янському напрямку фіксують близько 40 тис. військових РФ — Синєгубов
7 Лютого 2024 12:57

Рада відправила у відставку міністра в справах ветеранів Лапутіну
7 Лютого 2024 11:53

У Сенаті пропонують розглядати допомогу Україні окремо від питання захисту кордону
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки