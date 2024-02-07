Норвегія відмовила у притулку “вагнерівцю” Медведєву, але дала дозвіл на проживання

Влада Норвегії відмовила у наданні притулку колишньому найманцеві ПВК “Вагнер” Андрію Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання в країні, який можна продовжувати.

Про це повідомив адвокат бойовика Брінюльф Ріснес, передає норвезьке видання Dagbladet.

За словами адвоката, через трохи більше як рік після того, як 27-річний Андрій Медведєв незаконно перетнув норвезько-російський кордон у Фіннмарку, Управління імміграції (UDI) відхилило його заяву про надання притулку в Норвегії.

“Однак, він отримав дозвіл на тимчасове проживання у Норвегії через загрозу безпеці, пов’язану з його поверненням до Росії. Він може бути продовжений на постійній основі, але не дає права на подальший постійний дозвіл на проживання чи громадянство, а також має деякі інші обмеження”, — зазначив Ріснес.

В UDI заявили, що зобов’язані зберігати конфіденційність і тому не можуть коментувати окремі випадки і цей зокрема.

У Норвегії статус біженця надається тим, хто визначений як біженець відповідно до Конвенції про біженців, і тим, кому загрожує смертна кара, тортури чи інші види покарання після повернення на батьківщину. Проте є деякі винятки, зокрема для осіб, винних у воєнних чи інших серйозних злочинах.

Раніше Медведєв заявляв, що був членом російського угруповання найманців “Вагнера” і разом з ним кілька місяців воював на боці Росії у війні проти України. У Норвегії чоловіка кілька разів допитували.

Адвокат “вагнерівця” зазначив, що коли Норвегія ухвалювала рішення, чи має Медведєв право на постійний дозвіл на проживання, то формальна роль “Вагнера” у війні була центральним питанням.

“Якби він був солдатом російської армії, то міг би отримати притулок у Норвегії, хоча він брав участь у бойових діях в Україні. Але оскільки “Група Вагнера” формально не входила до складу російських військ, норвезька влада вважає, що він не повинен мати захисту як біженець”, — пояснив Ріснес.

Адвокат не погодився з рішенням Норвегії щодо свого підзахисного і планує оскаржувати його.