Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з хімії

У 2023 році Нобелівську премію з хімії присудили Монгі Г. Бавенді, Луїсу Е. Брусу та Олексію І. Єкімову за відкриття та синтез квантових точок.
Про це повідомив Нобелівський комітет.
«Ці частинки мають унікальні властивості і тепер розсіюють своє світло від телевізійних екранів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції і їхнє чисте світло може висвітлити тканини пухлини для хірурга», — зазначив комітет.
Дослідники спочатку використовували квантові точки для створення кольорового світла. Вони вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти створенню гнучкої електроніки, мініатюрних датчиків, тонких сонячних елементів та, можливо, зашифрованого квантового зв’язку.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8