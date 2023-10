Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з хімії

У 2023 році Нобелівську премію з хімії присудили Монгі Г. Бавенді, Луїсу Е. Брусу та Олексію І. Єкімову за відкриття та синтез квантових точок.

Про це повідомив Нобелівський комітет.

«Ці частинки мають унікальні властивості і тепер розсіюють своє світло від телевізійних екранів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції і їхнє чисте світло може висвітлити тканини пухлини для хірурга», — зазначив комітет.

Дослідники спочатку використовували квантові точки для створення кольорового світла. Вони вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти створенню гнучкої електроніки, мініатюрних датчиків, тонких сонячних елементів та, можливо, зашифрованого квантового зв’язку.

BREAKING NEWS

