Нобелівську премію з хімії отримали розробники метал-органічних каркасів

Королівська шведська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії 2025 року Сусуму Кітагаві, Річарду Робсону та Омару М. Ягі за розробку метал-органічних каркасів — матеріалів із надзвичайно великою пористістю, які відкрили нові можливості у зберіганні газів, очищенні речовин і каталізі.

Про це повідомлено в офіційному акаунті Нобелівського комітету у X.

Метал-органічні каркаси (MOF) — це кристалічні структури, що поєднують металеві вузли з органічними сполуками, створюючи надзвичайно пористі матеріали. Завдяки цій властивості вони здатні вбирати та зберігати великі об’єми газів, що має важливе значення для енергетики, екології та фармацевтики.

Розробки лауреатів стали фундаментом для створення нових типів каталізаторів, фільтрів для очищення повітря та води, а також матеріалів для зберігання водню — перспективного джерела енергії майбутнього.