Нобелівську премію з економіки дали за дослідження впливу інститутів на економічне процвітання країн

Оголошено лауреатів премії з економіки імені Альфреда Нобеля. У 2024 році нагороду отримали Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон “за дослідження процесів формування інститутів та їхнього впливу на економічне процвітання”.

Оголошення лауреатів премії з економіки, заснованої Банком Швеції 1968 року, завершує нобелівський тиждень. Вручення нагород відбудеться 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля.

Грошовий еквівалент премії – 11 мільйонів шведських крон – за поточним курсом становить трохи більше 1 мільйона доларів США.