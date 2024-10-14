Суспільство

Нобелівську премію з економіки дали за дослідження впливу інститутів на економічне процвітання країн
14 Жовтня 2024 13:05
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Оголошено лауреатів премії з економіки імені Альфреда Нобеля. У 2024 році нагороду отримали Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон “за дослідження процесів формування інститутів та їхнього впливу на економічне процвітання”.

Оголошення лауреатів премії з економіки, заснованої Банком Швеції 1968 року, завершує нобелівський тиждень. Вручення нагород відбудеться 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля.

Грошовий еквівалент премії – 11 мільйонів шведських крон – за поточним курсом становить трохи більше 1 мільйона доларів США.


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