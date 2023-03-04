Економіка

Німецький концерн Rheinmetall хоче побудувати танковий завод в Україні

4 Березня 2023 12:14
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німеччина, танки

Західні союзники місяцями наполегливо збирали танки для України, але країні, мабуть, потрібні ще сотні. Зараз Німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори з Києвом про створення власного виробництва Panther.

Про це заявив керівник компанії Армін Паппергер, пише Spiegel

“Завод Rheinmetall можна побудувати в Україні приблизно за 200 мільйонів євро. Він міг виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік. Переговори з українським урядом є “обіцяючими”. Паппергер сподівався на рішення “протягом наступних двох місяців””, – заявив голова компанії Армін Паппергер.

Він переконаний, що завод можна захистити від нальотів російської авіації. Для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків, тому треба швидко розпочати будівництво нових танків. 

«Навіть якби Німеччина відмовилася від усіх 300 танків Leopard 2, які були в розпорядженні Бундесверу, цього все одно було б занадто мало», – підкреслив він.

Паппергер очікує, що війна триватиме ймовірно, роками, а західні союзники надсилають сюди достатньо зброї, щоб Україна могла захищатися, але не повністю відвоювати свої території.


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