Німецькі Eurofighter’и перехопили російський розвідник Іл-20 над Балтикою

У неділю німецькі винищувачі перехопили над Балтійським морем російський військовий розвідувальний літак Іл-20, повідомляє газета «Bild».

Іл-20 летів над міжнародними водами. Однак він не подав плану польоту та не підтримував радіозв’язку, йдеться у заяві німецьких Повітряних сил, яку цитує щоденна газета «Handelsblatt».

«Наші сили швидкого реагування у складі двох винищувачів Eurofighter отримали завдання від НАТО обстежити неідентифікований літак без плану польоту чи радіозв’язку в міжнародному повітряному просторі», – йдеться у заяві німецьких Повітряних сил.

«Це був російський розвідувальний літак Іл-20М. Після візуальної ідентифікації ми передали обов’язки супроводу нашим шведським партнерам по НАТО та повернулися до Росток-Лааге».