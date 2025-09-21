        Політика

        Німецькі Eurofighter’и перехопили російський розвідник Іл-20 над Балтикою

        Віктор Алєксєєв
        21 Вересня 2025 19:08
        читать на русском →
        Приземлення літака Eurofighter німецьких збройних сил у фінському лісі / Фото Bild
        Приземлення літака Eurofighter німецьких збройних сил у фінському лісі / Фото Bild

        У неділю німецькі винищувачі перехопили над Балтійським морем російський військовий розвідувальний літак Іл-20, повідомляє газета «Bild».

        Іл-20 летів над міжнародними водами. Однак він не подав плану польоту та не підтримував радіозв’язку, йдеться у заяві німецьких Повітряних сил, яку цитує щоденна газета «Handelsblatt».

        «Наші сили швидкого реагування у складі двох винищувачів Eurofighter отримали завдання від НАТО обстежити неідентифікований літак без плану польоту чи радіозв’язку в міжнародному повітряному просторі», – йдеться у заяві німецьких Повітряних сил.

        Реклама
        Реклама

        «Це був російський розвідувальний літак Іл-20М. Після візуальної ідентифікації ми передали обов’язки супроводу нашим шведським партнерам по НАТО та повернулися до Росток-Лааге».


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини