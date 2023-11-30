Політика

Німеччина закрила своє генконсульство у Калінінграді

30 Листопада 2023 14:08
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росія, німеччина

Генеральне консульство Німеччини в російському місті Калінінград сьогодні, 30 листопада припиняє роботу.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті дипломатичних представництв Німеччини в Росії.

“З 30.11.2023 р. генеральне консульство у Калінінграді буде закрито”, — йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві ФРН попросили звертатися з консульських та паспортних питань з цього округу до генконсульства в Санкт-Петербурзі, а з візових питань – виключно до візового відділу посольства Німеччини в Москві.


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