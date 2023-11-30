Німеччина закрила своє генконсульство у Калінінграді

Генеральне консульство Німеччини в російському місті Калінінград сьогодні, 30 листопада припиняє роботу.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті дипломатичних представництв Німеччини в Росії.

“З 30.11.2023 р. генеральне консульство у Калінінграді буде закрито”, — йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві ФРН попросили звертатися з консульських та паспортних питань з цього округу до генконсульства в Санкт-Петербурзі, а з візових питань – виключно до візового відділу посольства Німеччини в Москві.