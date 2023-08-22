Суспільство

Німеччина визнала, що удари дронами по Москві легітимні

22 Серпня 2023 19:21
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німеччина, мзс

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала удари безпілотників по Москві, заявивши, що вони законні.

На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкна Бербок заявила, що Росія напала на Україну, а Україна захищається “в рамках міжнародного права”, передає німецька національна служба новин Tagesschau. 

Водночас Маргус Тсахкна наголосив, що усю відповідальність за те, що відбувається в Україні, несе Росія.

Бербок додала, що Україні під час контрнаступу необхідне обладнання, аби подолати заміновані росіянами поля. 

Міністерка порівняла “величезні мінні зони, особливо на сході України” з площею Західної Німеччини.

Також Бербок прокоментувала можливе надання Україні далекобійних ракет Taurus, про які Україна просить Німечинну: “Ми наполегливо працюємо над цим”.


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