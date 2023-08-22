Німеччина визнала, що удари дронами по Москві легітимні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала удари безпілотників по Москві, заявивши, що вони законні.
На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкна Бербок заявила, що Росія напала на Україну, а Україна захищається “в рамках міжнародного права”, передає німецька національна служба новин Tagesschau.
Водночас Маргус Тсахкна наголосив, що усю відповідальність за те, що відбувається в Україні, несе Росія.
Бербок додала, що Україні під час контрнаступу необхідне обладнання, аби подолати заміновані росіянами поля.
Міністерка порівняла “величезні мінні зони, особливо на сході України” з площею Західної Німеччини.
Також Бербок прокоментувала можливе надання Україні далекобійних ракет Taurus, про які Україна просить Німечинну: “Ми наполегливо працюємо над цим”.