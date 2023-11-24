Суспільство

Німеччина розгорне в Україні ще одну систему Patriot

24 Листопада 2023 11:07
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німеччина, україна, ппо

Німеччина розгорне додаткову систему протиповітряної оборони Patriot в Україні, на додачу до IRIS-T взимку.

Про це повідомив німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв’ю “Укрінформу”, повідомляє “Європейська правда”

“Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою”.

Посол нагадав про підтримку Німеччиною протиповітряної оборони України. “Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини”, – сказав дипломат.


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