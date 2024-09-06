Німеччина передасть Україні додаткові САУ PzH 2000 та танки Leopard

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі групи “Рамштайн” заявив, що Берлін надасть Києву12 самохідних гаубиць PzH 2000.

Про це повідомляє Spiegel.

Пісторіус голосив, що шість із них будуть доставлені цього року та ще шість — наступного.

Крім того, за словами Пісторіуса, Україні хочуть якнайшвидше передати 77 основних бойових танків Leopard 1A5. Це рішення Німеччина виконуватиме разом із європейськими партнерами.

Сьогодні, 6 вересня, на військовій базі “Рамштайн” у Німеччині проходить 24 засідання Контактної групи з оборони України. На ньому присутні міністри оборони з понад 50 країн, групу очолює глава Пентагона Ллойд Остін.

Також на “Рамштайні” цього разу присутній президент України Володимир Зеленський.