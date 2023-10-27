Політика

Німеччина передала Україні ще один ЗРК IRIS-T

27 Жовтня 2023 15:50
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зброя, німеччина

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T, ракети до IRIS-T, боєприпаси і бронетранспортери.

Про це повідомили в уряді ФРН.

До нового пакета увійшли: 1 ЗРК IRIS-T SLM; ракети до IRIS-T SLM; 1 РЛС TRML-4D; 4 БТР; боєприпаси до систем залпового вогню MARS II; 5 тис. артснарядів 155 мм; 8 розвідувальних дронів Vector; 4 контрбатарейні радари GO 12; 5 надводних дронів; 6 машин прикордонної охорони; 10 тис. захисних окулярів; 4 танкових тягачі HX81 та 4 танкових причепи.


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